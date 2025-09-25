سالم الدوسري في القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب آسيوي 2025

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الـ29 من الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2025 في العاصمة الرياض يوم 16 أكتوبر المقبل، لينضم هذا الحدث لسلسلة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها المملكة.

ويُقام الحفل الذي تستضيفه الرياض لأول مرة في مركز الملك فهد الثقافي للمؤتمرات، حيث سيتم تكريم 20 فائزًا في فئات متنوعة، تشمل أفضل اتحاد، أفضل لاعب، أفضل مدرب، بالإضافة إلى جوائز فردية وجماعية تحتفي بإنجازات أبرز نجوم اللعبة ومسؤوليها في القارة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن اليوم الخميس عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الاتحادات الأهلية، التي ضمت ترشح الاتحاد السعودي لكرة القدم لجائزة أفضل اتحاد آسيوي، إلى جانب اتحادَيْ إيران واليابان، بالإضافة لجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين، كما أعلن الآسيوي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجوائز أفضل لاعب في آسيا وأفضل لاعب شاب، والتي ضمت لاعب المنتخب الوطني وفريق الهلال، سالم الدوسري، ولاعب المنتخب الوطني وفريق الاتحاد حامد يوسف.

وسيسبق حفل الجوائز إقامة مؤتمر مؤسسة “حلم آسيا” بنسخته الأولى يوم 15 أكتوبر الذي يستعرض مبادرات الاتحادات الآسيوية في دعم المجتمعات وتعزيز القيم الرياضية، تأكيدًا على التزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية.

كما يشهد برنامج الاستضافة اجتماعًا لأعضاء وأمناء الاتحاد الآسيوي خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، لمناقشة أبرز المواضيع المتعلقة باستراتيجيات كرة القدم وتطويرها.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل عن فخره باستضافة هذا الحدث، والذي يأتي بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والاهتمام والمتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يعمل على تسخير كافة الإمكانيات لاستضافة مثل هذه الأحداث الكبرى.

وأكد المسحل أن ترشح الاتحاد السعودي لكرة القدم لجائزتين مع ترشح قائد المنتخب الوطني ونادي الهلال سالم الدوسري، وحارس مرمى نادي الاتحاد حامد يوسف لجائزتَيْ أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب دليل الدعم الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية وامتدادًا للتطور على مستوى المواهب الوطنية، والبرامج الفنية، وثمرة التعاون المشترك مع الأندية.

وأضاف المسحل أن استضافة هذا الحدث يمثل خُطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الاتحادين السعودي والآسيوي ودعم مكانة المملكة كوجهة رائدة للأحداث الرياضية الكبرى، مرحبًا بضيوف الحفل ومتمنيًا لهم التوفيق.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حصل على جائزة المساهمة المتميزة في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الـ28 الذي أُقيم العام الماضي في سيئول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية.