رأس وفد المملكة في إجتماعات الإيكو.. وزير النقل: السعودية رائدة في رسم ملامح الطيران العالمي

البلاد (الرياض)

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، أن المملكة تقوم بدور ريادي في تطوير الإستراتيجيات ورسم ملامح قطاع الطيران العالمي، عبر مساهمتها الفاعلة والبناءة في أعمال مجلس المنظمة، ومفوضية الملاحة الجوية واللّجان والفرق المنضوية تحتهما، إضافة إلى ترؤسها للعديد من اللّجان وفرق العمل الدوليّة والإقليمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الوفد رفيع المستوى في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكو)، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيج، حيث تستمر الفعاليات حتى 3 أكتوبر بمونتريال في كندا.

وقال: إن المملكة تُمثل اليوم قوة مؤثرة في حركة الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتتمتع بتنافسية عالية في البنية التحتية والتكنولوجية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تصنيف المملكة ضمن المراتب الأولى عالميًا في معايير سلامة وأمن الطيران، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أسهمت في بناء قطاع طيران قوي وقادر على المنافسة.

وكشف وزير النقل تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمليون دولار أمريكي دعمًا لـ”الإيكو” لدعم ذات الهدف الإستراتيجي لبرنامج”عدم ترك أي دولة خلف الركب” للدورة الحالية 2025-2028.

ودعا وزير النقل ممثلي الدول الأعضاء والمشاركين، إلى المشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر مستقبل الطيران الذي تقيمه المملكة خلال الفترة من 20-22 أبريل من عام 2026م في مدينة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.