جولف السعودية تعزّز حضور اللعبة عالمياً من خلال محطة أرامكو هيوستن

محمد الجليحي (الرياض)

قدمت جولف السعودية أسبوعاً استثنائياً حافلاً بالفعاليات والأنشطة التفاعلية خلال بطولة أرامكو هيوستن التي اختتمت مؤخرا في نادي جولف كريست بولاية تكساس في المحطة قبل الأخيرة من سلسلة بطولات PIF العالمية، وتوجب بلقبها الإسبانية نوريا إيتوريوز .

وعكست هذه الانشطة رؤية جولف السعودية في ترسيخ رسالة الجولف وحضورها عالميا ليعيش عشاق اللعبة والمبتدئون على حد سواء تجربة متكاملة امتدت للجماهير التي توافدت لحضور المنافسات والفعاليات المصاحبة.

وجاءت محطة تكساس لتُشكّل أول ظهور لسلسلة PIF العالمية ضمن أجندة الجولة الأوروبية للسيدات في الولاية، في حدثٍ ترك بصمة استثنائية وذكريات راسخة لدى جميع المشاركين من لاعبين وجماهير على حد سواء.

ويجسّد هذا الحضور المميز في تكساس التزام جولف السعودية برسالتها الهادفة إلى تعزيز انتشار اللعبة عالمياً، وكسر الحواجز التي تحول دون وصولها إلى شرائح أوسع من الجماهير. وقد جاءت فعاليات بطولة أرامكو هيوستن انعكاساً واضحاً لهذا التوجه، حيث امتلأت مناطق التدريب ومرافق الإحماء في نادي جولف كريست بالحياة والحيوية، مع مشاركة المئات في حصص تدريبية وتجارب تفاعلية أتاحت لهم فرصة التعرف على الجولف عن قرب وممارسته في أجواء ملهمة.

ولم تقتصر تجربة الزوار في بطولة أرامكو هيوستن على تجربة الجولف داخل الملعب فحسب، بل امتدت لتفتح أمامهم آفاقاً مهنية ومعرفية أوسع تعكس مكانة هذه الرياضة عالمياً. ففي إطار مبادرة “مستقبل مستدام”، شاركت نحو 240 فتاة من ضيوف جمعية الجولف الإسلامية (MGA) في جلسات تفاعلية ألقت الضوء على المهارات المتنوعة التي ينمّيها الانخراط في الجولف، بما يرسخ دوره كمنصة للتطوير الشخصي والمهني على حد سواء.

وفي إطار الأنشطة المجتمعية المصاحبة لبطولة أرامكو هيوستن، رسخت مبادرة “Go Golf” حضورها بمشاركة 55 لاعباً استفادوا من خبرات مدربي جولف السعودية ونصائحهم العملية، ضمن الجهود المستمرة لنقل المعرفة وصقل مهارات الجيل الناشئ. كما استقبلت البطولة 30 فتاة بدعوة من مؤسسة Girls Inc Houston، المنظمة غير الربحية التي تسعى إلى تمكين الفتيات والشابات في المجتمع المحلي، حيث خضن تجربة تدريبية ملهمة إلى جانب 30 لاعباً من برنامج First Tee Houston التابع لجمعية هيوستن للجولف، والذي يركز على غرس القيم وتنمية المهارات الحياتية للأطفال والمراهقين من خلال رياضة الجولف.

وفي تجسيد لرؤيتها الهادفة إلى إحداث أثر مستدام يتخطى حدود المنافسات، أطلقت جولف السعودية مبادرة بيئية بالتعاون مع منظمة Trees For Houston غير الربحية، تمثلت في التعهد بزراعة خمس أشجار في المجتمع المحلي عن كل ضربة “بيردي” تُسجَّل عند الحفرة الرابعة عشرة (بار 5).

وقد أسهم تألق 104 لاعبين في تحقيق عدد كبير من ضربات “البيردي” و”الإيغل”، ليُترجم هذا الأداء إلى نحو 600 شجرة جديدة تُزرع في أنحاء ولاية تكساس، خطوة تعكس التزام جولف السعودية بدمج الرياضة مع مبادئ الاستدامة المجتمعية والبيئية.

وبعد ختام ناجح لمحطة هيوستن على المستويين الرياضي والمجتمعي، تتواصل منافسات سلسلة بطولات PIF العالمية مع محطتها المقبلة في ميشن هيلز بالصين خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، حيث ستستمر الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تعكس رسالة السلسلة في توسيع قاعدة جماهير الجولف وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.