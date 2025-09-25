تفقد مقر قيادة لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة.. وزير الحرس وسفير إيطاليا يبحثان الموضوعات المشتركة

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة كارلو بالدوتشي.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

وكان وزير الحرس الوطني قد تفقد مقر قيادة لواء الملك فيصل للأمن الخاص بوزارة الحرس الوطني في المدينة المنورة، ووقف على الجاهزية الميدانية لوحدات اللواء، وشاهد استعراضًا لأحدث الآليات والعربات المزودة بأحدث التقنيات العسكرية. وزار سمو وزير الحرس الوطني الفوج السادس، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بوزارة الحرس الوطني في المدينة المنورة، واطلع على الأقسام الطبية المختلفة، وما تحتويه من تجهيزات حديثة، وإمكانات متطورة تسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية، كما استمع إلى شرح حول الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتقديم رعاية نوعية للمرضى والمراجعين. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والاطمئنان على جاهزية القطاعات التابعة لوزارة الحرس الوطني في مختلف مناطق المملكة، بما يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة لقطاع الحرس الوطني تعزيزًا لأمن الوطن وصحة أبنائه.