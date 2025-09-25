تصريحات إيفان توني لصحيفة الغارديان تعزز مكانة الرياضة السعودية

البلاد (جدة)

في السنوات الأخيرة، شهدت الكرة السعودية تطورًا رفيعاً على المستويات المحلية والدولية، حيث أصبحت الدوريات السعودية، وعلى رأسها دوري روشن، محط أنظار العالم بفضل استقطاب نجوم عالميين وتحسين البنية التحتية الرياضية.

في هذا السياق، جاء تصريح المهاجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب النادي الأهلي، لصحيفة “الغارديان” البريطانية، ليعزز من مكانة الكرة السعودية عالميًا، حيث أكد أن دوري روشن يقف على قدم المساواة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن الأهلي لو شارك في “البريميرليغ” لكان قادرًا على المنافسة على المربع الذهبي. هذا التصريح، الذي أثار جدلًا واسعًا، يحمل في طياته فوائد جمة لسمعة الكرة السعودية، خاصة على الصعيد الاتصالي، ويمكننا استعراض هذه الفوائد في النقاط التالية:

1. تعزيز الصورة العالمية للدوري السعودية

تصريح توني يعكس ثقة لاعب دولي بجودة الدوري السعودي، لينضم إلى سلسلة زملاءه وهو ما يسهم في تغيير الصورة النمطية التي كانت ترى الدوريات الخليجية كوجهة للاعبين في مرحلة الاعتزال أو الباحثين عن مكاسب مالية فقط. فعندما يقارن لاعب بحجم توني، الذي تألق في الدوري الإنجليزي مع برينتفورد، بين دوري روشن و”البريميرليغ”، فإن ذلك يرسل رسالة قوية إلى الأوساط الدولية الرياضية وغير الرياضية خصوصاً في ظل سلسلة تصريحات النجوم الإيجابية وعلى رأسهم النجم البرتغالي ومهاجم نادي النصر كريستيانو رونالدو.

2. إبراز الإنجازات الدولية للأندية السعودية

استشهد توني في حديثه بفوز نادي الهلال على مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 4-3، وهو إنجاز تاريخي يعكس القوة التنافسية للأندية السعودية على المستوى العالمي. مما يعزز اهتمام الإعلام الدولي.

3. . إلهام اللاعبين المحليين

تصريح توني لا يؤثر فقط على الإعلام واللاعبين الأجانب، بل يمتد تأثيره إلى اللاعبين السعوديين أنفسهم. عندما يسمع اللاعبون المحليون نجوماً عالميًين يشيدون بجودة الدوري الذي يشاركون فيه، فإن ذلك يعزز من ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم. هذا الشعور يمكن أن ينعكس إيجابيًا على أدائهم، سواء في الدوري المحلي أو في المنافسات الدولية مع المنتخب الوطني.

4- جذب الاهتمام الإعلامي الدولي

أثار تصريح توني جدلًا واسعًا، خاصة بين الجماهير الإنجليزية التي تعتز بقوة “البريميرليغ”. هذا الجدل وضع الدوري السعودي في صدارة الأخبار الرياضية العالمية، خاصة في وسائل الإعلام البريطانية مثل “الغارديان”. الاهتمام الإعلامي الناتج عن التصريح يرفع من درجة الوعي بمستوى الدوري السعودي، ويساهم في إبراز التطورات التي يشهدها، من استقطاب النجوم إلى تحسين جودة المنافسات. هذا الزخم الإعلامي يعزز من مكانة الدوري السعودي كمنافس قوي، ويفتح المجال لتغطية إعلامية أوسع في المستقبل، مما يجذب الرعاة والمستثمرين.