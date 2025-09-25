الرئيسية
/
/
/
/
/
الهلال يعبر الأخدود بثلاثية في روشن
الرياضة

الهلال يعبر الأخدود بثلاثية في روشن

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1447 هـ      25 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
حقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على ضيفه الأخدود بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، ليواصل “الزعيم” مطاردته لفرق المقدمة.

افتتح خالد ناري التسجيل مبكرًا لفريق الأخدود عند الدقيقة 14، بعدما استغل كرة ساقطة خلف دفاع الهلال، وسددها مباشرة في شباك الحارس المغربي ياسين بونو، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة.

ورد الهلال بقوة قبل نهاية الشوط الأول، حيث أدرك البرازيلي ماركوس ليوناردو التعادل في الدقيقة 45، بعد متابعة ناجحة لكرة ارتدت من حارس الأخدود.

وفي الدقيقة 45+3، أضاف الفرنسي ثيو هيرنانديز الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينهي الهلال الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وكاد الهلال أن يعزز تقدمه عبر السنغالي كاليدو كوليبالي الذي سجل هدفًا في الدقيقة 57، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وعاد ماركوس ليوناردو ليؤكد تفوق الهلال، مسجلًا هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 79، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس، ليحسم المواجهة لصالح “الأزرق”.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما ظل الأخدود بلا أي نقطة في المركز الأخير، لتزداد معاناته مبكرًا في الدوري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *