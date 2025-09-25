الهلال يعبر الأخدود بثلاثية في روشن

افتتح خالد ناري التسجيل مبكرًا لفريق الأخدود عند الدقيقة 14، بعدما استغل كرة ساقطة خلف دفاع الهلال، وسددها مباشرة في شباك الحارس المغربي ياسين بونو، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة.

ورد الهلال بقوة قبل نهاية الشوط الأول، حيث أدرك البرازيلي ماركوس ليوناردو التعادل في الدقيقة 45، بعد متابعة ناجحة لكرة ارتدت من حارس الأخدود.

وفي الدقيقة 45+3، أضاف الفرنسي ثيو هيرنانديز الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينهي الهلال الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وكاد الهلال أن يعزز تقدمه عبر السنغالي كاليدو كوليبالي الذي سجل هدفًا في الدقيقة 57، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وعاد ماركوس ليوناردو ليؤكد تفوق الهلال، مسجلًا هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 79، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس، ليحسم المواجهة لصالح “الأزرق”.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما ظل الأخدود بلا أي نقطة في المركز الأخير، لتزداد معاناته مبكرًا في الدوري.