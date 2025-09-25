الرئيسية
/
/
/
/
/
القادسية إلى دور الـ16 في كأس الملك
الرياضة

القادسية إلى دور الـ16 في كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1447 هـ      25 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق القادسية فوزًا مستحقًا على نظيره العروبة بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

افتتح القادسية التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 9 عن طريق كينيونيس، الذي استغل تمريرة بينية انفرد على إثرها بالحارس وسدد الكرة داخل الشباك.

لكن العروبة لم يتأخر كثيرًا، حيث نجح أبوبكر دومبيا في إدراك التعادل بالدقيقة 16 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة، لتسكن شباك القادسية.

وعاد القادسية للتقدم مجددًا عبر مدافعه الإسباني ناتشو، الذي حوّل ركلة ركنية من الجانب الأيمن برأسه إلى داخل المرمى في الدقيقة 36، لينهي فريقه الشوط الأول متفوقًا بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني، واصل القادسية سيطرته حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 70، انبرى لها مصعب الجوير ليسددها بنجاح داخل الشباك، معلنًا الهدف الثالث وحاسمًا تأهل فريقه إلى دور الـ16.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *