القادسية إلى دور الـ16 في كأس الملك

البلاد (جدة) حقق فريق القادسية فوزًا مستحقًا على نظيره العروبة بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. افتتح القادسية التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 9 عن طريق كينيونيس، الذي استغل تمريرة بينية انفرد على إثرها بالحارس وسدد الكرة داخل الشباك. لكن العروبة لم يتأخر كثيرًا، حيث نجح أبوبكر دومبيا في إدراك التعادل بالدقيقة 16 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة، لتسكن شباك القادسية.

وعاد القادسية للتقدم مجددًا عبر مدافعه الإسباني ناتشو، الذي حوّل ركلة ركنية من الجانب الأيمن برأسه إلى داخل المرمى في الدقيقة 36، لينهي فريقه الشوط الأول متفوقًا بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني، واصل القادسية سيطرته حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 70، انبرى لها مصعب الجوير ليسددها بنجاح داخل الشباك، معلنًا الهدف الثالث وحاسمًا تأهل فريقه إلى دور الـ16.