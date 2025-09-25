الصادرات غير البترولية تقفز 30% في يوليو

البلاد (جدة)

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، عن ارتفاع الصادرات غير البترولية الشاملة إعادة التصدير بنسبة 30.4% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر المماثل من 2024، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 6%.

وأضافت الهيئة أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت إلى ما نسبته 111.3% في نفس الفترة وذلك نتيجة لارتفاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 209.6% تمثل 43% من إجمالي إعادة التصدير.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 7.8% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر المماثل من 2024، نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 0.7%، وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 72.8% في يوليو 2024، إلى 67.1% في يوليو 2025.

وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر يوليو 2025 بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد ارتفع الفائض بنسبة 53.4% عن شهر يوليو 2024م.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير إلى الواردات في يوليو الماضي إلى 44.6% مقابل 33.4% في يوليو 2024، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية حيث بلغت 30.4% مقابل انخفاض الواردات بنسبة 2.5%.

ووفق الهيئة، تعد الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن شهر يوليو 2024م بنسبة 191.1% تليها “منتجات الصناعات الكيماوية” تمثل 19.6 %من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي ارتفعت بنسبة 0.9% عن شهر يوليو 2024م.

في المقابل، كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 29.9% من إجمالي الواردات، قد ارتفعت بنسبة 11.7%عن شهر يوليو 2024م، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” وهي تشكل 13.2% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 9.6% عن شهر يوليو 2024م.

ولفتت هيئة الإحصاء إلى أن الصين تعد الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته 14% من إجمالي الصادرات في شهر يوليو 2025م، تليها الإمارات بنسبة 10.6% %من إجمالي الصادرات، ثم الهند بنسبة 9.4% من إجمالي الصادرات.

وكانت كوريا الجنوبية واليابان، والولايات المتحدة، ومصر، ومالطا، وبولندا، وتركيا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 65.7% من إجمالي الصادرات.