الخلود يتغلب على الشباب بثنائية في روشن

البلاد (جدة)

حقق فريق الخلود فوزًا ثمينًا على نظيره الشباب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

لم ينتظر الخلود كثيرًا لافتتاح التسجيل، حيث نجح راميرو إنريكي في الدقيقة الرابعة في استغلال عرضية أرضية من هتان باهبري ليضع فريقه في المقدمة.

ورد الشباب سريعًا بفرص خطيرة، أبرزها تسديدة جوش براونهيل في الدقيقة الثانية التي تصدى لها الحارس ببراعة.

وشهد الشوط الأول إنذارات مبكرة، حيث حصل أوناي هيرنانديز على بطاقة صفراء في الدقيقة 14، ثم تبعه هتان باهبري لاعب الخلود بإنذار آخر في الدقيقة 20، ما يعكس سخونة اللقاء.

وفي الشوط الثاني، أدرك البلجيكي يانيك كاراسكو التعادل للشباب عند الدقيقة 61 عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح.

لكن الإثارة استمرت حتى اللحظات الأخيرة، حين سجل عبد العزيز العليوة هدف الفوز للخلود في الدقيقة 90، ليمنح فريقه نقاط المباراة كاملة.

بهذا الانتصار رفع الخلود رصيده إلى 6 نقاط ليقفز إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الشباب عند 4 نقاط بالمركز الثاني عشر.