التعاون يصعق الخليج بهدف قاتل في”روشن”
الرياضة

التعاون يصعق الخليج بهدف قاتل في”روشن”

3 / ربيع الآخر / 1447 هـ      25 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

حقق فريق التعاون انتصارًا صعبًا على نظيره الخليج بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي.

بدأ الخليج المباراة بتهديد مبكر عندما سدد جوشوا كينج كرة قوية في الدقيقة 10 اصطدمت بالعارضة، لتضيع أخطر فرص التقدم.

ورد التعاون بمحاولة خطيرة عبر روجر مارتينز في الدقيقة 25، لكن القائم الأيمن حرمه من هز الشباك.

مع اقتراب المباراة من نهايتها، نجح الغامبي موسى بارو في خطف هدف الفوز للتعاون عند الدقيقة 87، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخليج عند 6 نقاط متراجعًا إلى المركز الخامس.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

