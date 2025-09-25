“التجارة”: 14 ألف زيارة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط تخفيضات اليوم الوطني

البلاد (الرياض)
نفَّذت وزارة التجارة (14,164) زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة؛ للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ95.
وتحققت الوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمنًا السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وحررت الفرق الرقابية للوزارة 348 مخالفة بيع فورية بحق المنشآت المخالفة، وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح “الباركود” الظاهر في الترخيص للاطّلاع على البيانات المتعلقة بالتخفيضات كافة، التي تشمل: نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة.