اكتشاف أقدم مستوطنة بشرية بالجزيرة العربية

البلاد (جدة) أعلن وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم (الخميس)، اكتشاف أقدم مستوطنة بشرية معروفة في الجزيرة العربية، وذلك ضمن أعمال التنقيب الأثري التي تنفذها الهيئة في موقع “مصيون” شمال غرب مدينة تبوك، بالتعاون مع جامعة “كانازاوا” اليابانية، إذ يعود تاريخ المستوطنة إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار، وتحديداً إلى الفترة ما بين 11000 و10300 سنة من وقتنا الحاضر.

ويتواجد الموقع في “مصيون” شمال غرب مدينة تبوك، وقد أُدرج ضمن سجل الآثار الوطني منذ عام 1978م، إلا أن الدراسات الميدانية الحديثة، التي انطلقت في ديسمبر 2022م، أعادت الكشف عن أهميته التاريخية بوصفه أقدم نموذج معروف للاستقرار البشري في الجزيرة العربية.