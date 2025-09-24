وصفها بـ«الثمينة» مع السعودية ودول الخليج.. ترمب: علاقات واشنطن والرياض دعامة أساسية للاستقرار العالمي

البلاد (نيويورك)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة بنت علاقات” ثمينة” مع السعودية ودول الخليج، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تمثل دعامة أساسية للأمن الإقليمي والدولي.

وتطرق ترمب خلال كلمة ألقاها أمس (الثلاثاء) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عدة ملفات دولية محورية، بدءاً من الصراع في قطاع غزة، حيث قال إنه يحاول تحقيق السلام هناك، ودعا حركة حماس إلى “إطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة”.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، شدد ترمب على أن “السلاح النووي يشكل أكبر خطر”، موضحاً أنه عرض التعاون على المرشد الإيراني خامنئي، إلا أن الرد الإيراني جاء مغايراً. كما تحدث الرئيس الأمريكي عن جهوده لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا في سياق مساعيه لإنهاء سبع حروب عالمية، مؤكداً أن آلاف الجنود الشبان يموتون أسبوعياً بسبب النزاع، وأن استمرار الحرب “يشوه صورة روسيا”. واتهم ترمب كل من الهند والصين بتمويل الحرب عبر شراء النفط الروسي، محذراً أوروبا من أنها تمول الحرب كذلك، ومعلناً عزمه فرض عقوبات إضافية على روسيا إذا استمرت الدول الأوروبية في شراء النفط الروسي.

ودعا ترمب جميع الدول إلى التوقف عن صناعة الأسلحة البيولوجية، مؤكداً أن أمريكا عادت إلى مكانتها على الساحة العالمية وتمتلك اليوم أقوى جيش وأقوى اقتصاد وأقوى علاقات دولية، واصفاً عهده بأنه “العصر الذهبي لأمريكا” مع تدفق الأموال وبناء أفضل اقتصاد على الإطلاق.

وتطرق ترمب إلى ملف الهجرة، موضحاً أن عدد المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة وصل إلى الصفر، مشدداً على ضرورة معالجة المشاكل في الدول المصدرة للمهاجرين بدلاً من استقبالهم، ووضع حد لسياسة الحدود المفتوحة. ووجه تحذيراً شديداً لأوروبا، قائلاً: إن الدول الأوروبية “في خطر داهم وتدمر نفسها بنفسها” بسبب تقاعسها عن التعامل مع الهجرة غير القانونية. كما أعلن أن بلاده ستواصل ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وعصابات المخدرات، موضحاً أن الولايات المتحدة تدمر شبكات التهريب في فنزويلا.