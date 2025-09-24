المحليات

شراكة إستراتيجية بين مركز الملك سلمان و«إنقاذ الطفولة»

صحيفة البلاد      24 سبتمبر 2025

البلاد (الرياض)
وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولية اتفاقية لتأسيس شراكة إستراتيجية بينهما، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بمدينة نيويورك. مثَّل الجانبين في التوقيع المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية إنغر آشينغ. وتضمَّنت الشراكة التعاون في الشؤون الإنسانية والإغاثية والتطوعية، وتبادل الخبرات في مجال البحوث وبناء القدرات، إضافة إلى تبادل الدعوات لحضور الأحداث والفعاليات الدولية المهمة، والعمل المشترك في الإعداد للفعاليات الإنسانية العالمية.وقد أشادت إنغر آشينغ بالمستوى المهني المميز الذي تقدمه المملكة عبر ذراعها الإنساني؛ مركز الملك سلمان للإغاثة، مثمنة رسالته السامية في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.

 

