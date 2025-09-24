دور ريادي للسعودية في العمل التنموي الدولي

البلاد (الرياض)

تجسد مناسبة اليوم الوطني الـ(95) اعتزاز المملكة العربية السعودية بدورها الريادي في العمل التنموي الدولي عبر الصندوق السعودي للتنمية، الذي أكمل (51) عامًا من العطاء منذ تأسيسه عام 1974م، وأسهم خلال هذه المسيرة في دعم وتمويل أكثر من (800) مشروع وبرنامج إنمائي، بقيمة تجاوزت (22) مليار دولار أمريكي في أكثر من (100) دولة نامية حول العالم.ويهدف الصندوق من خلال هذه الجهود إلى تمويل المشروعات ذات الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل: التعليم، والصحة، والمياه، بما يُجسد الدور الريادي للمملكة في دعم التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عالميًا.

وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، لعب الصندوق دورًا رياديًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول النامية في أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من خلال دعم القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة على حياة الإنسان. ويولي الصندوق اهتمامًا بالقطاع التعليمي لدعم المجتمعات وتمكينها من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات، إضافة إلى التركيز على مشروعات القطاع الصحي لتعزيز نظم الرعاية الصحية ومكافحة انتشار الأوبئة والأمراض، وأسهم في إنشاء وتجهيز العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، وتدريب الكوادر وطلبة الكليات. وفي قطاع المياه، كان للصندوق إسهامات كبيرة في تمويل مشروعات التنمية الريفية والبنية التحتية والآبار؛ بهدف تحقيق الأمن المائي والغذائي، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للدول النامية.