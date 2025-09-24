بريطانيا: نرفض ضياع أمل حل الدولتين

البلاد (نيويورك)

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن قرار حكومتها الاعتراف بدولة فلسطين يعكس حقًا ثابتًا وغير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، مشددة على أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا.

وأوضحت كوبر أن القرار البريطاني يعكس في الوقت نفسه حجم”الخطر الداهم” الذي يهدد حل الدولتين في ظل استمرار العنف وإراقة الدماء، وتفاقم المجاعة، وتوسيع المستوطنات، وأعمال العنف من جانب المستوطنين، إضافة إلى الإرهاب واحتجاز الرهائن.

وأضافت”إن حل الدولتين يواجه خطر الاندثار تحت الأنقاض، وهو ما يسعى إليه المتطرفون من جميع الأطراف، لكننا نرفض السماح بضياع الأمل”، مؤكدة أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين؛ يأتي استجابةً للإلحاح والمبادئ.