الفتح يتخطى الجبلين ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)

نجح فريق الفتح في قلب تأخره أمام الجبلين إلى فوز ثمين بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بدأت المباراة بحذر من الطرفين حتى الدقيقة 30، حين استغل الشيخ توريه تمريرة بينية خلف الدفاع، لينفرد بالحارس ويضع الكرة داخل الشباك، مانحًا الجبلين هدف السبق.

في الدقيقة 43، تمكن الأرجنتيني ماتياس فارغاس من إدراك التعادل للفتح بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى، حوّلها بتسديدة مباشرة داخل المرمى.

واصل الفتح ضغطه في الشوط الثاني بحثًا عن هدف الانتصار، حتى الدقيقة 82، حين نجح الكاميروني كارل توكو إيكامبي في تسجيل الهدف الثاني، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى دور الـ16، بينما ودّع الجبلين البطولة بعد أداء مشرف.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الفتح ماتياس فارغاس في الدقيقة 90+7.