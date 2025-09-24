الرياض يعبر الجبيل ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)

حقق فريق الرياض فوزًا مهمًا على نظيره الجبيل بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

شهدت المباراة بداية سريعة، حيث تمكن الجبيل من هز الشباك في الدقيقة الثامنة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ليبقى التعادل مسيطرًا على مجريات اللقاء.

نجح يحيى الشهري في وضع الرياض بالمقدمة عند الدقيقة 25، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الجبيل بطريقة رائعة.

في الدقيقة 38، حصل الجبيل على فرصة ذهبية لتعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها فيصل فجر، إلا أن الحارس الكندي ميلان بوريان تصدى لها ببراعة، محافظًا على تقدم فريقه حتى نهاية الشوط الأول.

واصل الرياض تفوقه حتى تمكن من حسم المباراة لصالحه، ليحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 من البطولة، فيما ودّع الجبيل المنافسات بعد أداء قوي.