هاتريك” مايلي” يهدي بيراميدز كأس القارات الثلاث

توج فريق بيراميدز المصري بلقب كأس القارات الثلاث “إفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ”، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الأهلي السعودي 3-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.
شهدت المباراة بداية سريعة، حيث كاد اللاعب زلاكة أن يفتتح التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 12، لكن الحارس إدوارد ميندي تصدى للكرة ببراعة.
ورد الأهلي بمحاولة خطيرة عبر إنزو ميلوت في الدقيقة 33، إلا أن الحارس أحمد الشناوي أبعدها لركلة ركنية.
قبل نهاية الشوط الأول، تمكن المهاجم إيفان توني من إدراك التعادل للأهلي بعدما سجل ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 45.
وكاد صالح أبو الشامات أن يضيف هدفًا ثانيًا للأهلي في الوقت بدل الضائع (45+10)، لكن الشناوي واصل تألقه وأبعد الكرة ببسالة.
وفي الشوط الثاني، سجل مايلي الهدف الثاني في الدقيقة 71 مستغلًا عرضية متقنة من الجهة اليمنى.
ولم يكتف مايلي بذلك، بل واصل تألقه محرًزا هدفه الثالث “هاتريك” في الدقيقة 75 بعد انفراد بالحارس ميندي، ليمنح بيراميدز فوزًا تاريخيًا وتتويجًا مستحقًا بالبطولة.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 23, 2025
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 23, 2025
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 23, 2025
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 23, 2025
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 23, 2025
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 23, 2025
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 23, 2025
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 23, 2025