من المستشفى الافتراضي إلى الجراحة الروبوتية.. السعودية ترتقي بالقطاع الصحي إلى آفاق عالمية

البلاد (جدة )

تواصل السعودية تأكيد ريادتها العالمية في القطاع الصحي، حيث تحول نموذج الرعاية الصحية إلى منظومة متكاملة تجمع بين الجودة، والابتكار، والتقنيات الحديثة؛ فمن إدراج مستشفى “صحة الافتراضي” في قائمة جينيس كأكبر مستشفى افتراضي في العالم، إلى إنجاز أول عملية زراعة قلب وكبد باستخدام الروبوت، أثبتت المملكة أنها سباقة في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة. كما سجلت المملكة تقدمًا ملحوظًا في تقليل العدوى بالمستشفيات، وتوسيع مراكز الرعاية الأولية، وتعزيز الفحص المبكر للأمراض المزمنة، لتصبح تجربة المريض أكثر أماناً وراحة. الابتكار الطبي، الذكاء الاصطناعي، والجراحة الروبوتية لم تعد خيارات مستقبلية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من المنظومة الصحية السعودية الحديثة، التي تخدم ملايين المستفيدين وترفع مستوى الرعاية على مستوى عالمي. وهنا نسلط الضوء على الأرقام والإحصاءات المذهلة، الإنجازات القياسية، والابتكارات الطبية الحديثة، ليظهر رحلة المملكة نحو نموذج صحي عالمي متكامل ومتطور.

إنجازات قياسية:

– 16 مدينة صحية معتمدة عالميًا، الأعلى في المنطقة

– أكبر مستشفى افتراضي في العالم: مستشفى»صحة الافتراضي» يدخل قائمة جينيس

– 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا في الشرق الأوسط وأفريقيا

– أول عملية زراعة قلب وكبد باستخدام الروبوت على مستوى العالم

– تخفيض عدوى مجرى الدم في العناية المركزة 4 أضعاف خلال 4 سنوات (WHO)

الفحص المبكر:

– 120 % معدل الفحص المبكر عن سرطان القولون، و11 % لسرطان الثدي

– 5.1 مليون استفادوا من خدمات الرعاية العاجلة

– خدمة «وصفتي» قدمت أكثر من 40 مليون وصفة طبية

– 30 مليون مستفيد من الملف الصحي الموحد «نفيس»

أرقام رئيسية للرعاية الصحية:

– 28 مليون مستفيد من نموذج الرعاية الصحية، ضمن رؤية 2030

– 281 مستشفى بسعة 41,789 سريرًا، و1,707 مراكز رعاية صحية أولية

– 123 مستشفى، و11,52 مستوصفًا، و228 عيادة خاصة

– 20 مليون مستفيد من مراكز الرعاية الأولية

– ارتفاع متوسط عمر الإنسان إلى 78.8 عام

جودة الرعاية ورضا المرضى:

– 84 % نسبة الرضا عن خدمات الرعاية الأولية

– 88.34 % نسبة رضى التنويم في المستشفيات

– 38 مليون مستفيد من برنامج الرعاية الصحية الحديث

الابتكار والتقنيات الحديثة:

– استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص والمتابعة الصحية

– الاستفادة من الطب الاتصالي لتقديم المواعيد عن بُعد بسهولة

– إدخال الجراحة الروبوتية لتحقيق دقة أعلى للعمليات المعقدة

– رعاية صحية شاملة بدون الحاجة للحضور الفعلي عبر المستشفى الافتراضي