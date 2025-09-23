كأس الملك| الهلال يقصي العدالة بصعوبة

البلاد (جدة) حقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على مضيفه العدالة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عبدالله الحمدان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45’+2)، ليمنح الهلالالتقدم قبل نهاية الشوط الأول، وهو الهدف الذي حسم اللقاء لصالح أزرق العاصمة. قدم الهلال مستوى متوازنًا، سيطر على وسط الملعب، وخلق عدة فرص خطيرة قبل تسجيل الهدف الحاسم. من جانبه، حاول العدالة الوصول إلى شباك الهلال، لكنه فشل في اختراق دفاعات الزعيم بقيادة الحارس وفريق الدفاع المنظم.

بهذا الانتصار، تأهل الهلال إلى دور الـ16 من البطولة، ليواصل البحث عن لقبه في نسخة هذا الموسم.

وينتظر الهلال معرفة منافسه الجديد في الدور التالي من البطولة، حيث من المقرر أن تُجرى قرعة دور ثمن النهائي يوم الخميس المقبل عند الساعة الثالثة عصرًا لتحديد خصمه القادم.