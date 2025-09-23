فعاليات وتجارب مبتكرة تعزز جودة الحياة.. المملكة.. قلب الترفيه النابض بالعالمية

البلاد (جدة)

منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، عملت الهيئة العامة للترفيه على تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية؛ من خلال تنظيم مجموعة واسعة من الأحداث الكبرى، ونجحت الهيئة في جذب ملايين الزوار المحليين والدوليين؛ ما أسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل. تحت مظلة “مواسم السعودية”، تم تنظيم فعاليات متنوعة في مختلف المدن، بما في ذلك الرياض، وجدة، والشرقية، لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية. كما ساعدت استضافة البطولات والفعاليات العالمية على تحسين صورة المملكة دوليًا وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتواصل الهيئة جهودها لتقديم تجارب ترفيهية مبتكرة، دعم المواهب المحلية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة؛ كوجهة رائدة في الترفيه والرياضة والثقافة والفن.

الأحداث المحلية الكبرى

موسم الرياض

– 20 مليون زائر في الفعاليات الأخيرة للموسم

– 7 آلاف عرض ترفيهي وفني

– 100 فعالية موزعة على 12 منطقة

موسم جدة

– 3 ملايين زائر في فعاليات على شواطئ البحر الأحمر

– 500 فعالية متنوعة بين رياضية وموسيقية وفنية

– 200 من أشهر لوحات الفنان الفرنسي كلود مونيه

موسم الشرقية

– 2.5 مليون زائر في الفترة السابقة

– 400 فعالية عائلية وتراثية لتعزيز الترفيه الثقافي

مهرجانات التراث والفنون

– 2000 فنان سعودي دعمتهم الهيئة منذ انطلاق البرامج

– 150 فعالية تراثية وفنية في مختلف مناطق المملكة

صيف المملكة:

– 12 مدينة سعودية تشهد فعاليات موسمية متنوعة

– 1000 برنامج ترفيهي وثقافي خلال أشهر الصيف

فعاليات المعارض

والمؤتمرات المحلية

– 25 معرضًا ومؤتمرًا محليًا تمت استضافتها في مختلف المجالات

– 500 جهة محلية مشاركة في تقديم برامج وأنشطة متنوعة

الأحداث العالمية الكبرى

حفلات موسيقية وعروض عالمية

– 100 فنان وفرق موسيقية عالمية تمت استضافتهم منذ عام 2016

– 5 ملايين زائر دولي جذبتهم الحفلات الموسيقية

– 50 عرضاً عالمياً من فرق أوروبية وأمريكية

بطولات وفعاليات رياضية عالمية

كرة قدم والتنس:

– كأس العالم للأندية 2023

– كأس السوبر الإسباني 2020، 2022، 2024

– كأس السوبر الإيطالي 2025

– بطولة كأس السوبر الأفريقي 2024

– بطولة “سيكس كينغز سلام”

سباقات سيارات

– سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجدة

– رالي داكار 2020–2024

– سباق فورمولا 1 2024

الملاكمة

وفنون القتال:

– نزال تايسون فيوري ضد أولكسندر أوسيك 2024

– بطولة “كروان شو داون” للملاكمة

رياضات أخرى:

– بطولة ماستر العالم للسنوكر 2024

– بطولة العالم لرفع الأثقال 2024

– بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب 2024

معارض ومؤتمرات دولية

– 30 معرضاً دولياً بالتعاون مع أوروبا وأمريكا

– 800 ألف زائر استفادوا من المعارض

– 15 مؤتمراً دولياً للترفيه والإبداع

– 200 جهة وشركة عالمية مشاركة في تطوير قطاع الترفيه

مساهمة الهيئة في رؤية 2030

– 35 مليار ريال مساهمة قطاع الترفيه في الناتج المحلي

– 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع الترفيهي

– تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار السياحي والترفيهي

– 13 مليون مستفيد سنويًا من مختلف الفئات العمرية

– 5000 موهبة سعودية تم دعمها في مجالات الموسيقى والفنون والتراث