فرنسا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

البلاد (واشنطن)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الفرنسي في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في انطلاق أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وقال ماكرون: “إن هذه الخطوة تأتي لإطلاق ديناميكية سلام تلبي احتياجات الجميع”، مشيرًا إلى أنها تتواكب مع اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين.
وشدد على أن حل الدولتين سيسمح بالتعايش السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م