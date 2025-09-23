رينارد يهنئ السعوديين باليوم الوطني

وقال رينارد: “اليوم أشارك جميع السعوديين الاحتفال باليوم الوطني السعودي. إنها لحظة فخر للاعتزاز بالتاريخ العريق، والإرث الأصيل، والطموحات العظيمة لهذه الأمة المباركة. وأتمنى للجميع التقدم والنجاح في هذا اليوم المميز”.

في سياق آخر، أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي عن طرح تذاكر مباراتي المنتخب أمام إندونيسيا والعراق ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ونشر المجلس عبر حسابه في “إكس”: “من عروس البحر وفي يوم الوطن.. تذاكر مباراتي السعودية أمام إندونيسيا والعراق متاحة الآن”.

مواعيد مباريات الأخضر

8 أكتوبر 2025: السعودية × إندونيسيا

14 أكتوبر 2025: السعودية × العراق

وتأهل المنتخب السعودي إلى الملحق الآسيوي بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلال المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.