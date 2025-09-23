ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني.. نهضة سياحية تحقق مستهدفات رؤية 2030

البلاد (جدة)

باتت السعودية تتصدر المشهد السياحي العالمي، محققة قفزات نوعية تجعلها وجهة مميزة للسياح من الداخل والخارج، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. وقد أصبحت السياحة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي، حيث تقدم المملكة تجارب سياحية متنوعة تشمل السواحل والمنتجعات الفاخرة، والصحراء والكهوف، والمزارع الريفية، والمواقع التراثية المسجلة ضمن قائمة اليونسكو. ومع تطوير مشاريع كبرى؛ مثل نيوم، والبحر الأحمر، والدرعية التاريخية، تقدم السعودية تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الثقافة والطبيعة والترفيه. وتعكس الإحصاءات الحديثة نموًا ملحوظًا في أعداد السياح المحليين والدوليين، ما يؤكد قدرة القطاع السياحي على تحقيق أهداف الاقتصاد المستدام، ووضع المملكة في صدارة الوجهات السياحية العالمية.

نمو استثنائي في أعداد السياح:

– 127 مليون زائر مستهدف بنهاية 2025 مع تجاوز الأهداف المحددة مسبقًا

– 102 % زيادة في أعداد السياح الدوليين خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بـ2019

– احتلال المركز الأول عالميًا؛ كأعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين

إيرادات قياسية:

– 49.4 مليار ريال إيرادات سياحية دولية في الربع الأول من 2025

– 9.7 % زيادة في الإيرادات عن نفس الفترة في 2024

– 26.8 مليار ريال فائض في ميزان المدفوعات؛ ما يعكس قوة القطاع السياحي

السياحة الدينية:

– 15.2 مليون معتمر في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025

– تنوع في الجنسيات وارتفاع في أعداد المعتمرين الدوليين

الوجهات السياحية:

– 8 مواقع سعودية مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو

– تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية ثقافية وتاريخية

– تطوير مناطق سياحية جديدة مثل نيوم، والبحر الأحمر، والدرعية لتجارب متنوعة

بنية تحتية وضيافة:

– 475 ألف غرفة فندقية جديدة رخصة

– 69 % نسبة الزيادة في عدد الغرف المرخصة

– توقعات بزيادة معدل إشغال الفنادق بأكثر من 55.4 % بنهاية 2025

التوظيف والمشاركة المجتمعية:

959,175 مشتغلًا في الأنشطة السياحية خلال الربع الثاني من 2024

– برامج تدريبية ومبادرات لتمكين الشباب السعودي في مجال السياحة والضيافة

دور السياحة في رؤية 2030:

– 10 % نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

– دعم المشاريع السياحية الكبرى والمواسم والفعاليات لجذب السياح المحليين والدوليين.