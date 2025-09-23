رئيس الأهلي الأسبق لـ”البلاد”: ننتظر اللقب في اليوم الوطني.. وبيراميدز”صعب”

عادل رشيد (جدة)

تحدّث رئيس النادي الاهلي الأسبق عبدالله بترجي لـ”البلاد” عن أهمية لقاء الليلة، الذي يجمع الأهلي وبيراميدز المصري، في نهائي كأس القارات، مشيرًا إلى أهمية احتضان السعودية لهذا الحدث الكبير، وتزامنه مع اليوم الوطني السعودي؛ حيث سيحصل الفائز على كأس آسيا وافريقيا والمحيط الهادئ، وهي ضمن كأس القارات المستحدثة.

وقال بترجي لـ” البلاد”: إن هذا اللقاء يعني الشيء الكثير لدى الجميع، وهو يوم مميّز وحدث تاريخي بأن يقام نهائي كأس القارات في المملكة العربية السعودية، وأن يكون الأهلي أوّل فريق سعودي يخوض غمار هذه البطولة،وبإذن الله، يحالفنا الحظ بانتصار أهلاوي.

وأضاف: هذا المنجز لو تم سيكون مبعث فخر لنا كسعوديين؛ ليعكس تميّز المشروع الرياضي العظيم بقيادة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووجود صندوق الاستثمار والقائمين عليه.

وأردف بترجي: لقاءات الكؤوس دائماً ما يكون لها حسابات مختلفة، ولا تعتمد على أي معطيات قبلها؛ حيث إن بيراميدز فريق قوي، ولديه الرغبه في تحقيق اللقب، ووصوله لهذه المرحلة دليل على قوّته، فلديه ذات الطموح لتحقيق اللقب.

وأكمل:” ما أخشاه على الأهلي هو الثقة المفرطة والاتكاء على منجز بطولة النخبة؛ فالطموح اختلف وعلى المدرّب قراءة الفريق الخصم جيّداً، وعدم تكرار ما حدث في السابق ودخول اللقاء بالتشكيلة المناسبة، كما أنّ هذا اللقاء لا يمكن تعويضه، وليس كل مرّة تسلم الجرّة، واللقاءات السابقة لابد أن تكون درسًا للمدرّب واللاعبين.

وعن مستويات الفريق السابقة، قال بترجي:” الأهلي الفريق الوحيد الذي لديه استقرار فنّي، وهو ما كان ينقصه في السنوات الماضية؛ فالعمل على تفادي الأخطاء السابقة، والبحث عن اللاعب المميّز وتوظيفه بالشكل المناسب.

حيث لا يمكن ان يستمر لاعب بذات الأخطاء لمدة موسمين، ويتم إشراكة في لقاء بهذا الحجم؛ فالوصول للقمة سهل والمحافظة عليها أصعب.