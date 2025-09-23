خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهاني قادة دول باليوم الوطني

البلاد (الرياض)

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني، معربًا في برقية بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني والتمنيات لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد؛ لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.

كما أعرب الملك حمد عن بالغ تقديره واعتزازه بأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة، وعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين، مؤكدًا حرص بلاده الدائم على مواصلة تنمية أوجه مسارات العمل والتعاون المشترك مع المملكة، في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، بما يحقق ويلبي طموحات وتطلعات ومصالح البلدين، ويعود بالخير والنفع على بلديهما. كما هنأ ملك البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة. كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة.

وهنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة. وأعرب الملك عبدالله في برقية بهذه المناسبة، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية، سائلاً الله تعالى، أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين، وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة. وأكد سموه عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين، مستذكرًا سموه مواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلًا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت. وعبّر سمو أمير دولة الكويت عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات التي أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلًا -المولى تعالى- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وهنأ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، مشيدًا بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة، مبتهلًا سموه إلى الباري -جلّ وعلا- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة سمو ولي عهده الأمين. كما هنأ سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقية، خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الوطنية.

كما هنأ جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني، معربًا في برقية عن التهاني لخادم الحرمين الشريفين، وشعب المملكة بهذه المناسبة الوطنية، راجيًا أن تحقق المملكة بقيادته إنجازات متواصلة، ونموًا مزدهرًا على مختلف الأصعدة. وفي السياق ذاته، هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة. كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الوطنية.