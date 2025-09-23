حفاظاً على جودة الحياة.. «البلديات»: 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية

البلاد (الرياض)

شددت وزارة البلديات والإسكان على مواصلة الجهود الرقابية من خلال أمانات المناطق في مختلف مدن المملكة، لرصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار بطرق غير نظامية، مؤكدةً استمرارها في التصدي لأي ممارسات لا تلتزم بالاشتراطات البلدية المعتمدة، حفاظًا على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية.

وأوضحت الوزارة، أن أمانات المناطق تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية، مستندةً كذلك إلى التقارير والبلاغات الرقمية عبر تطبيق”بلدي”، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين، مؤكدةً أن الغرامات تصل إلى (200) ألف ريال وفق الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة.

وأكدت”البلديات والإسكان” أهمية التزام الملاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في تعزيز الرقابة، وذلك عبر سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات .

يذكر أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، وإضافة أبواب داخلية، وتعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرةً إلى أن مثل هذه التجاوزات تمثل إخلالًا بالسلامة العامة، وتؤثر سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، إضافة إلى انعكاساتها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.