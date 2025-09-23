جروهي يقود الشباب لثمن نهائي كأس الملك

البلاد (جدة) قاد مارسيل جروهي حارس الشباب فريقه للعبور إلى ثمن نهائي كأس الملك، بعد تغلبه بصعوبة على مضيفه أبها بركلات الترجيح 2/4، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة. وقد تصدى جروهي لركلتي جزاء ببراعة. انتهت الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، وفي الوقتين الإضافيين، أضاف كل فريق هدفًا؛ لينتهي الوقتان الإضافيان بالتعادل الإيجابي 2-2. سجل كاراسكو للشباب في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل أبها عبر أفونسو تايرا في الدقيقة 24. وفي الشوط الإضافي الأول، تقدّم أبها بهدف مورالها في الدقيقة 97، قبل أن يدرك فينسنت سيريرو التعادل للشباب في الدقيقة 104، لتحسم ركلات الترجيح النتيجة لصالح الشباب.

خاض الشباب المباراة منقوصًا بعد طرد لاعبيه سعد بالعبيد وويسلي هويدت في الدقيقتين 31 و45 من عمر الشوط الأول، ما زاد من صعوبة المواجهة أمام أبها، ولكنه تمكن من الصمود والتألق رغم النقص العددي. ركلات الترجيح في ركلات الترجيح، نجح الشباب في فرض سيطرته، بعد تألق حارسه جروهي؛ ليتفوق على أبها (4-2)، ليضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، مواصلًا مشواره نحو الدفاع عن أمله في الفوز بلقب نسخة هذا الموسم.