تعرف على مسيرة الأهلي في البطولات المحلية والقارية منذ 2019 حتى الآن

البلاد (جدة)

يعتبر نادي الأهلي واحدًا من أعرق الأندية السعودية والعربية والآسيوية؛ إذ يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1937م.

يخوض الأهلي لقاء مصيريًا مساء اليوم أمام منافسه فريق بيراميدز المصري على كأس القارات.

فيما يلي تسلط ” البلاد” الضوء على مسيرة وإنجازات الأهلي منذ 2019 حتى الآن، في كافة المسابقات المحلية والقارية.



تاريخ التأسيس:

1937(88) سنة

المالك:

صندوق الاستثمارات السعودي 75% – مؤسسة الأهلي غير الربحية 25%

القيمة السوقية:

173.50 مليون يورو

المدرب:

الألماني ماتياس يا يسله

أبرز اللاعبين:

الحارس إدوارد ميندي(سنغالي) – إيفان توني (إنجليزي) – إيبانيز (برازيلي) – ديميرال (تركي) – رياض محرز ( الجزائر) – فرانك كيسيه ( ساحل العاج )- جالينو (برازيلي)

– مسيرة الأهلي في الدوري السعودي:

2019 – الرابع وتأهل إلى تصفيات دوري أبطال آسيا

2020 – الثالث وتأهل الى دوري أبطال آسيا

2021 – الثامن

2024 – الثالث وتأهل إلى دوري أبطال آسيا

2025 – الخامس تأهل الى دوري أبطال آسيا للنخبة

مسيرة الأهلي في كأس الملك:

2019 – خرج من دور 16

2020 – خرج من دور نصف النهائي

2021 – خرج من دور 16

2022 – خرج من ربع النهائي

2024- خرج من دور 16

2025 – خرج من دور 32

كاس السوبر السعودي:

2024 – خرج من نصف النهائي

2025 – البطل

– دوري أبطال آسيا:

2019 – خرج من دور 16

2020 – خرج من دور الثمانية



2021 – خرج من دور المجموعات

2025 – البطل للنسخة الجديدة من البطولة بمسمى ( دوري أبطال آسيا للنخبة)