تعرف على تاريخ نادي بيراميدز منافس الأهلي على كأس القارات

البلاد (جدة)

نادي بيراميدز.. من أحدث الأندية المصرية نشأة. رغم حداثة النشأة التي لم تتعد 17 عامًا، إلا أنه فرض نفسه بقوة على المسرح الكروي في مصر، وفي أفريقيا أيضًا.

في السطور التالية، نقدم نبذة عن تاريخ بيراميدز الكروي وأبرز إنجازاته المحلية والقارية.

الاسم الحالي:

بيراميدز.. ويعني (الأهرامات)

الاسم السابق:

الأسيوطي

تأسيس النادي:

2008( 17سنة)

تم تغيير المسمى بتاريخ 28 يونيو 2018

المالك الحالي:

سالم بن سعيد الشامسي

المالك السابق:

المستشار تركي آل الشيخ

القيمة السوقية:22.50

مليون يوور

المدرب:

الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش

أبرز العناصر:

الحارس أحمد الشناوي– أحمد سامي – مصطفى فتحي – يوسف أوباما – محمد حمدي- وليد الكرتي ( مغربي )- محمد الشيبي (مغربي) – فيستون مايلي (كونغولي)- أيورتون (برازيلي)

-مسيرته في الدوري المصري:

الدوري 2019:

المركز الثالث- تأهل إلى كأس الاتحاد الأفريقي – 70 نقطة

الدوري 2020:

المركز الثالث- تأهل إلى كأس الاتحاد الأفريقي -65 نقطة

الدوري 2021:

المركز الثالث- تأهل إلى كأس الاتحاد الأفريقي – 55 نقطة

الدوري 2022:

المركز الثاني- تأهل إلى دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

الدوري 2023:

المركز الثاني- تأهل إلى دوري أبطال أفريقيا

الدوري 2024:

المركز الثاني- تأهل إلى دوري أبطال أفريقيا

الدوري 2025:

المركز الثاني- تأهل إلى دوري أبطال أفريقيا

– مسيرته في كأس مصر



كأس مصر 2019:

الوصيف (البطل الزمالك)

كأس مصر 2022:

الوصيف (البطل الأهلي)

كأس مصر 2023:

خرج من نصف النهائي بركلات الترجيح أمام (مودرن فيوتشر)

كأس مصر 2024:

حقق لقب البطولة أمام ( زد ) بهدف دون مقابل.

كاس مصر 2025:

الوصيف (البطل الزمالك)

كاس السوبر المصري 2023:

الوصيف

– مسيرته في القارة السمراء



كأس الاتحاد الأفريقي 2020:

الوصيف (البطل نهضة بركان المغربي)

كاس الاتحاد الأفريقي 2021:

خرج من نصف النهائي أمام الرجاء المغربي

كاس الاتحاد الأفريقي 2022:

خرج من ربع النهائي أمام (تي بي مازيمبي)

كاس الاتحاد الأفريقي 2023:

خرج من ربع النهائي أمام (ماريمو جالانتس)

دوري أبطال افريقيا 2024:

تذيل المجموعة (فاز في مباراة، وخسر 2 وتعادل 3)

دوري أبطال أفريقيا 2025:

بطل أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي

أبرز الإنجازات:

كأس مصر 2024

دوري أبطال افريقيا 2025