النصر يقسو على جدة برباعية ويعبر لثمن نهائي كأس الملك
النصر يقسو على جدة برباعية ويعبر لثمن نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1447 هـ      23 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أمطر فريق النصر شباك مضيفه فريق جدة برباعية نظيفة؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك للموسم الجاري 2025-2026.

سجل فيصل عمر لاعب جدة الهدف الأول للنصر بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة، وأضاف ويسلي الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وأضاف جواو فيليكس الهدف الثالث بالدقيقة 71، قبل أن يكمل سيماكان رباعية النصر بهدف أخير في الدقيقة 89.

وشهد اللقاء احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 17 قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة للفار

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دور الـ 16 لأغلى الكؤوس يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

