النجمة يصعق ضمك ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك
الرياضة

1 / ربيع الآخر / 1447 هـ      23 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

تأهل فريق النجمة إلى دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على نظير ضمك، بنتيجة 2-1، في دور الـ 32 بالبطولة.

 

خيم التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول للمباراة، رغم عدد من المحاولات المتكررة من كلا الفريقين، لكن جميعها انتهت بطريقة سلبية.

وأشهر حكم المبارة 3 بطاقات صفراء في الشوط الأول، كان للاعبي ضمك ثنائية وهما جال حركاس في الدقيقة 5 وزميله ضاري العنزي في الدقيقة 22، وعلى الجانب الاخر تلقى خالج الشمري لاعب النجمة بطاقة في الدقيقة 23.

جاء الهدف الأول لفريق النجمة في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب لازارو. وتمكن اللاعب هزاع الغامدي من تسجيل هدف التعادل لفريق ضمك في الدقيقة 79. ثم سجل اللاعب عبدالعزيز الحرابي الهدف الثاني لفريق النجمة في الدقيقة 90+3.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

