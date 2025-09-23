النجمة يصعق ضمك ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

البلاد (جدة) تأهل فريق النجمة إلى دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على نظير ضمك، بنتيجة 2-1، في دور الـ 32 بالبطولة.

خيم التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول للمباراة، رغم عدد من المحاولات المتكررة من كلا الفريقين، لكن جميعها انتهت بطريقة سلبية.

وأشهر حكم المبارة 3 بطاقات صفراء في الشوط الأول، كان للاعبي ضمك ثنائية وهما جال حركاس في الدقيقة 5 وزميله ضاري العنزي في الدقيقة 22، وعلى الجانب الاخر تلقى خالج الشمري لاعب النجمة بطاقة في الدقيقة 23.

جاء الهدف الأول لفريق النجمة في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب لازارو. وتمكن اللاعب هزاع الغامدي من تسجيل هدف التعادل لفريق ضمك في الدقيقة 79. ثم سجل اللاعب عبدالعزيز الحرابي الهدف الثاني لفريق النجمة في الدقيقة 90+3.