الفرنسي ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025

حصد عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم متفوقا على نجم برشلونة الشاب لامين جمال، وذلك خلال حفل أقامته مجلة “فرانس فوتبول” بأحد المسارح العريقة بالعاصمة باريس الاثنين.

وحبس الجميع أنفاسهم قبل أن يكشف البرازيلي رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق، عن هوية الفائز بين ديمبلي وجمال.

وانتزع الجناح الفرنسي الدولي الجائزة من جمال، الذي حقق خلال الحفل نفسه جائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية على التوالي.

وكشفت مجلة فرانس فوتبول أيضا عن ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل في سباق الجائزة المرموقة، حيث حل البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان ثالثا، خلفه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رابعا، ثم البرازيلي رافينيا نجم برشلونة خامسا.

وحل المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان في المركز السادس، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد سابعا، وكول بالمر لاعب تشيلسي ثامنا، ثم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي المنتقل من باريس سان جيرمان تاسعا، فالبرتغالي نونو مينديس ظهير أيسر باريس سان جيرمان في المركز العاشر.