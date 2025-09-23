الفرنسي ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025

البلاد (جدة)
حصد عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم متفوقا على نجم برشلونة الشاب لامين جمال، وذلك خلال حفل أقامته مجلة “فرانس فوتبول” بأحد المسارح العريقة بالعاصمة باريس الاثنين.
وحبس الجميع أنفاسهم قبل أن يكشف البرازيلي رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق، عن هوية الفائز بين ديمبلي وجمال.
وانتزع الجناح الفرنسي الدولي الجائزة من جمال، الذي حقق خلال الحفل نفسه جائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية على التوالي.
وكشفت مجلة فرانس فوتبول أيضا عن ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل في سباق الجائزة المرموقة، حيث حل البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان ثالثا، خلفه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رابعا، ثم البرازيلي رافينيا نجم برشلونة خامسا.
وحل المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان في المركز السادس، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد سابعا، وكول بالمر لاعب تشيلسي ثامنا، ثم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي المنتقل من باريس سان جيرمان تاسعا، فالبرتغالي نونو مينديس ظهير أيسر باريس سان جيرمان في المركز العاشر.
سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية
- 1956 – ستانلي ماثيوز (إنجلترا)
- 1957 – ألفريدو دي ستيفانو (إسبانيا)
- 1958 – ريمون كوبا (فرنسا)
- 1959 – ألفريدو دي ستيفانو (إسبانيا)
- 1960 – لويس سواريز (أسبانيا)
- 1961 – عمر سيفوري (إيطاليا)
- 1962 – يوزيف ماسوبوست (تشيكوسلوفاكيا)
- 1963 – ليف ياشين (الاتحاد السوفييتي)
- 1964 – دينيس لو (اسكتلندا)
- 1965 – أوزيبيو (البرتغال)
- 1966 – بوبي تشارلتون (إنجلترا)
- 1967 – فلوريان ألبرت (المجر)
- 1968 – جورج بيست (أيرلندا الشمالية)
- 1969 – جياني ريفيرا (إيطاليا)
- 1970 – غيرد مولر (ألمانيا الغربية)
- 1971 – يوهان كرويف (هولندا)
- 1972 – يوهان كرويف (هولندا)
- 1973 – يوهان كرويف (هولندا)
- 1974 – يوهان كرويف (هولندا)
- 1975 – أوليج بلوخين (الاتحاد السوفيتي)
- 1976 – فرانز بكنباور (ألمانيا الغربية)
- 1977 – آلان سيمونسن (الدنمرك)
- 1978 – كيفن كيغان (إنجلترا)
- 1979 – كيفن كيغان (إنجلترا)
- 1980 – كارل هاينز رومنيغه (ألمانيا الغربية)
- 1981 – كارل هاينز رومنيغه (ألمانيا الغربية)
- 1982 – باولو روسي (إيطاليا)
- 1983 – ميشيل بلاتيني (فرنسا)
- 1984 – ميشيل بلاتيني (فرنسا)
- 1985 – ميشيل بلاتيني (فرنسا)
- 1986 – إيغور بيلانوف (الاتحاد السوفيتي)
- 1987 – رود خوليت (هولندا)
- 1988 – ماركو فان باستن (هولندا)
- 1989 – ماركو فان باستن (هولندا)
- 1990 – لوتار ماتيوس (ألمانيا)
- 1991 – جين بيير بابان (فرنسا)
- 1992 – ماركو فان باستن (هولندا)
- 1993 – روبرتو باجيو (إيطاليا)
- 1994 – هريستو ستويتشكوف (بلغاريا)
- 1995 – جورج وياه (ليبيريا)
- 1996 – ماتياس زامر (ألمانيا)
- 1997 – رونالدو (البرازيل)
- 1998 – زين الدين زيدان (فرنسا)
- 1999 – ريفالدو (البرازيل)
- 2000 – لويس فيغو (البرتغال)
- 2001 – مايكل أوين (إنجلترا)
- 2002 – رونالدو (البرازيل)
- 2003 – بافل نيدفيد (التشيك)
- 2004- أندريه شيفتشينكو (أوكرانيا)
- 2005 – رونالدينيو (البرازيل)
- 2006 – فابيو كانافارو (إيطاليا)
- 2007 – كاكا (البرازيل)
- 2008 – كريستيانو رونالدو (البرتغال)
- 2009 – ليونيل ميسي (الأرجنتين)
- 2010 – ليونيل ميسي (الأرجنتين)
- 2011 – ليونيل ميسي (الأرجنتين)
- 2012 – ليونيل ميسي (الأرجنتين)
- 2013 – كريستيانو رونالدو (البرتغال)
- 2014 – كريستيانو رونالدو (البرتغال)
- 2015 – ليونيل ميسي (الأرجنتين)
- 2016 – كريستيانو رونالدو (البرتغال)
- 2017 – كريستيانو رونالدو (البرتغال)
- 2018 – لوكا مودريتش (كرواتيا)
- 2019 – ليونيل ميسي (الأرجنتين)
- 2020 – تم إلغاء الجائزة (جائحة كوفيد-19)
- 2021 – ليونيل ميسي (الأرجنتين)
- 2022 – كريم بنزيمة (فرنسا)
- 2023 – ليونيل ميسي (الأرجنتين)
- 2024 – رودري (إسبانيا)
- 2025 – عثمان ديمبلي (فرنسا)
في الفترة من 2010 إلى 2015، تم دمج جائزة الكرة الذهبية مع جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
فرحة كبيرة لديمبلي
قال ديمبلي بعد تتويجه بالكرة الذهبية: ما أعيشه استثنائي. لقد كان عامًا رائعا مع باريس سان جيرمان. أشعر ببعض التوتر، الأمر ليس سهلًا. إنه لأمر استثنائي أن يمنحني رونالدينيو هذا اللقب. أشكر باريس سان جيرمان الذي جاء يبحث عني في عام 2023، رئيسه ناصر الخليفي، الفريق بأكمله”.
وتابع: إنها عائلة رائعة. الرئيس ناصر بمثابة أب لي. كان طاقم العمل استثنائيًا. كان لويس إنريكي بمثابة أب لي طوال مسيرتي المهنية، حتى وإن لم تنتهِ بعد. شكرًا لزملائي في الفريق. لقد فاز الفريق بهذه الجائزة الفردية”.
ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية بعام 2025
الأسطورة رونالدينيو الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 يقدم الجائزة المرموقة للفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان.
بعد ثلاث سنوات من فوز كريم بنزيمة، أصبح جناح باريس سان جيرمان سادس فرنسي يفوز بهذه الجائزة المرموقة.