الاتحاد يقصي الوحدة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك
الاتحاد يقصي الوحدة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

صحيفة البلاد      1 / ربيع الآخر / 1447 هـ      23 سبتمبر 2025

نجح فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد في بلوغ ثمن نهائي كأس الملك للموسم الجاري 2025-2026 بعد فوزه على الوحدة بهدف نظيف في لقاء دور الـ 32.

سجل صالح الشهري هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

ونجح الاتحاد في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء ليحصد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك

وستقام قرعة دور الـ16 في الثالثة من عصر الخميس المقبل.

