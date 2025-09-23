الاتحاد يقصي الوحدة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)

نجح فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد في بلوغ ثمن نهائي كأس الملك للموسم الجاري 2025-2026 بعد فوزه على الوحدة بهدف نظيف في لقاء دور الـ 32.

سجل صالح الشهري هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

ونجح الاتحاد في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء ليحصد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك

وستقام قرعة دور الـ16 في الثالثة من عصر الخميس المقبل.