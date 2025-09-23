الرئيسية
الأخضر تحت 17 عامًا يهزم الكويت برباعية في كأس الخليج
1 / ربيع الآخر / 1447 هـ      23 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

حقق المنتخب السعودي تحت 17 عامًا فوزًا كبيرًا على نظيره الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، في ثالث مبارياته ضمن بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 17 عامًا، التي تُقام خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل.

جاءت أهداف الأخضر عن طريق عادل صبري في الدقيقة 45+3، وعبدالرحمن سفياني في الدقيقة 52، وعبدالهادي مطري في الدقيقة 84، وصبري دهل في الدقيقة 86.

وكان أخضر الناشئين قد فز في افتتاح مبارياته في البطولة على المنتخب البحريني 4-0، في المباراة التي أقيمت على استاد سحيم بن حمد في الدوحة، وشهدت المباراة تسجيل وليد النور لثلاثية، بالإضافة لهدف عن طريق صبري دهل.

ومن المنتظر أن تُختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي يوم 26 سبتمبر الجاري على استاد حمد الكبير عند الساعة 6:00 مساءً.

 

 

 

 

 

 

 

