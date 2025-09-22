يستهدف دعم رواد الأعمال في المجال.. «الاتصالات» تطلق برنامج «رواد الألعاب السعودية»

البلاد (الرياض)

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود” النسخة الثانية من برنامج “رواد الألعاب السعودية”، البرنامج الذي يجمع بين قيم جام وحاضنة ألعاب، ويستهدف دعم رواد الأعمال المهتمين بتطوير الألعاب الإلكترونية، بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وبالتعاون مع شركة إتمام، وGame BCN، وZigzag Ventures.

ويبدأ البرنامج بفعالية “قيم جام”، حيث تتيح هذه الفعالية لرواد الأعمال عرض مهاراتهم، والتعاون مع مواهب أخرى، والحصول على تعليقات قيمة حول أفكار ألعابهم.

ويتأهل أفضل 20 فريقًا من المشاركين إلى برنامج الحاضنة، الذي يوفر لهم الموارد والإرشادات اللازمة لتحويل أفكار ألعابهم إلى واقع ملموس.

ويستفيد المشاركون في الحاضنة من خبرة المتخصصين والموجهين في صناعة الألعاب لتطوير مفهوم اللعبة، وتحسين تجربة اللعب، والحصول على توجيهات متخصصة حول اتجاهات السوق.

وفي ختام البرنامج، سيعرض المشاركون أفضل 20 نموذج عمل أولي أمام نخبة من الخبراء، والناشرين، والمستثمرين في صناعة الألعاب، لفتح فرص التعاون والاستثمار.