وزير الداخلية ونظيره الغاني يبحثان تعزيز التعاون الأمني

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة أمس (الأحد)، وزير الداخلية بجمهورية غانا منتقى محمد مبارك.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين الوزارتين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.