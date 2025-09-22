المحليات

وزير الداخلية ونظيره الغاني يبحثان تعزيز التعاون الأمني

صحيفة البلادaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      22 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة أمس (الأحد)، وزير الداخلية بجمهورية غانا منتقى محمد مبارك.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين الوزارتين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *