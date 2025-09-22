نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض

هاني البشر (الرياض)

تترقَّب الجماهير السعودية وعشاق الرياضة في العالم نزالا من العيار الثقيل في نصف نهائي بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفنون القتالية PFL MENA المقررة في الرياض، تحت شعار “مواجهة الأبطال”، وذلك يوم السبت 27 سبتمبر الحالي في صالة “ذا أرينا”.

النزال يجمع الكويتي محمد الأقرع، والمصري أيمن جلال، في مواجهة مثيرة بوزن “الويلتر ” يتوقع أن تكون من أقوى مواجهات الموسم، إذ يتقابل صاحب خبرة واسعة في النزالات الأرضية مع مقاتل يتمتع بخلفية قتالية متنوعة تجمع بين الضربات والاشتباكات وسيقترب الفائز خطوة من التتويج باللقب.

في مؤتمر صحفي عبر تقنية زوم، أوضح المقاتل الكويتي محمد الأقرع أنه أنهى معسكراً تدريبياً مكثفاً في داغستان – روسيا ركّز خلاله على تدريبات اللياقة والتحمل في المرتفعات، قبل أن يستكمل تحضيراته في دبي.

وقال الأقرع: “المعسكر منحني دفعة قوية، والتجربة السابقة في البطولة كانت درساً مهماً. الأخطاء الصغيرة قد تحسم أي نزال، وقد تعلمت منها الكثير. هدفي الآن هو الفوز بالبطولة، وأنا مستعد بشكل أفضل من أي وقت مضى”.

وأشار الأقرع الذي وصل في الموسم الماضي إلى النهائي وكان قريباً من التتويج باللقب، قبل أن يخسر أمام المصري عمر الدفراوي إلى أن تلك الخسارة شكلت نقطة تحول في مسيرته.

وقال المقاتل الكويتي: “الخسارة لم تضعفني، بل صنعت مني مقاتلاً أكثر خبرة.. اليوم أشعر أنني في مستوى جديد تماماً، وأتطلع لأن أثبت ذلك في هذه البطولة”.

في المقابل، بين المقاتل المصري أيمن جلال أنه أجرى معسكراً تدريبياً متكاملاً في مصر، بمشاركة فريق متخصص من المدربين في مختلف جوانب الفنون القتالية.

وقال جلال: “الوصول إلى نصف النهائي لم يكن سهلاً، فقد عملت بجدّ في الفترة الماضية، معتمداً على خلفيتي القوية في الكونغ فو والساندا والكيك بوكسينغ والسامبو، وركزت على تطوير الجوانب التي كنت أفتقدها.. أنا جاهز لتقديم أداء قوي يليق بالجمهور”.

وفيما يتعلق بتوقعاتهما للمواجهة المرتقبة، شدّد الأقرع على أنه قام بدراسة أسلوب جلال بشكل جيد، لكنه أضاف أن “كل نزال يحمل مفاجآته الخاصة”، بينما اعتبر جلال أن العامل الحاسم سيكون في فرض الأسلوب داخل القفص، مشيراً إلى أن “التوفيق من عند الله، لكن الجهد المبذول في التدريب سيظهر بوضوح في القتال”.