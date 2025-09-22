ماتياس: غداً يوم مميز للسعودية.. وسنسعى لإسعاد الجماهير

بدر النهدي (جدة)

بدأ الألماني ماتياس يايسله حديثه في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق لقاء الأهلي مع نظيره بيراميدز المصري على نهائي كأس القارات، بالحديث عن اليوم الوطني السعودي؛ حيث قال: ‏غدًا يوم مميز، وهو اليوم الوطني السعودي، وسنعمل جاهدين لنُفرح الجماهير بتحقيق اللقب القاري.

وقال: ‏من الرائع أن نكون هنا لأجل إسعاد جماهيرنا، وتحقيق الفوز بالنهائي القاري، وتكرار الفرحة التي حققناها بالنخبة؛ لنُسعد جماهيرنا باللقب.

وشدد يايسله بأن حضور الجماهيري أمر مهم، وذكر بأنه بوجود الجماهير ستخرج بطاقة إيجابية، وسيستطيع الفريق الظفر بالكأس في النهائي القاري.

وعن الخصم المنافس، قال: بيراميدز فريق قوي، ولديه لاعبون على مستوى عال، ولكن نحن جاهزين تمامًا، وبوجود الجماهير نستطيع تجاوز صعوبات اللقاء، وتحقيق الانتصار في النهائي.

وعن سؤاله عن جاهزية المحترف البرازيلي جالينو ،الدي تغيب عن لقاء الكلاسيكو المثير أمام الهلال، قال: ما زال لدينا 24 ساعة للمباراة، وسأتحدث مع الفريق الطبي عن إمكانية مشاركته في النهائي غدًا أمام بيراميدز.