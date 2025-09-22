الرئيسية
قبل مواجهة بيراميدز.. جالينو ينعش تدريبات الأهلي

30 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      22 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

شارك البرازيلي جالينو دا سيلفا، جناح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في جزء من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وتزايدت فرصة لحاق جالينو بمباراة الأهلي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي كأس إنتر كونتنينتال المقرر لها غدًا الثلاثاء بملعب الإنماء في جدة.

وتعافى جالينو من الإصابة التي لحقت به وشارك في جزء كبير من المران، وتبقى مسألة الدفع به من عدمه في يد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

ويتنافس الأهلي وبيراميدز على كأس القارات الثلاث وبطاقة الترشح لنصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

