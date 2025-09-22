عباس: خطوة مهمة وضرورية لتحقيق السلام العادل.. كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين

البلاد (عواصم)

في خطوة تاريخية قبل يوم من المؤتمر الدولي المزمع عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية – فرنسية، أعلنت كل من كندا وأستراليا وبريطانيا رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تعكس تحركاً دولياً ملموساً لدعم حل الدولتين.

وأكد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية، مشدداً على أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل ممنهج على منع أي احتمال لقيام دولة فلسطينية.

وفي السياق ذاته، أعلنت أستراليا وبريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بيان مصور: “نعترف بدولة فلسطين لإحياء آمال السلام”. وأكد ستارمر على أن حركة حماس”منظمة إرهابية ولا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل فلسطين”، مع التهديد بفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بها. كما حث ستارمر إسرائيل على وقف الأعمال الوحشية في قطاع غزة. من جهتها، شددت الحكومة الأسترالية على أنه”لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في دولة فلسطين”.

ورحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة. وأشاد عباس، باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله، سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والافراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وجدد عباس التأكيد على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين خلال زيارته إلى بريطانيا واللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء كير ستارمر.

كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرارات الصادرة عن الدول الثلاث، مؤكدة أهميتها في دعم السلام والاستقرار. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاعتراف البريطاني يمثل خطوة هامة نحو سلام دائم، مشدداً على التزام السلطة بالإصلاحات والتعهدات السابقة. ووصف نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، هذا اليوم بالتاريخي، معبراً عن شكره لكندا وبريطانيا وأستراليا على موقفها.