“تيفو” الأهلي جاهز لليلة كأس القارات
30 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      22 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

أكملت رابطة مشجعي الأهلي وضع “التيفو” الخاص بالمباراة المنتظرة لـ “الملكي” أمام بيراميدز المصري في كأس القارات للأندية 2025.

ويحتضن ملعب الإنماء مساء غد الثلاثاء الموقعة المرتقبة بين الأهلي “بطل آسيا” وبيراميدز “بطل إفريقيا” على كأس القارات الثلاث “إفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ”.

ومن المنتظر أن يظهر مدرج الأهلي بشكل خاص وغير مسبوق على مستوى مباريات “فيفا” وذلك على غرار المشهد الرائع الذي رسمته الجماهير الأهلاوية في الكلاسيكو أمام الهلال يوم الجمعة الماضي.

ويسعى الأهلي لكتابة التاريخ والظفر بالكأس التاريخية التي ستكون أول كأس عالمية يتوج بها فريق سعودي في التاريخ.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

