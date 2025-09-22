“تيفو” الأهلي جاهز لليلة كأس القارات

البلاد (جدة)

أكملت رابطة مشجعي الأهلي وضع “التيفو” الخاص بالمباراة المنتظرة لـ “الملكي” أمام بيراميدز المصري في كأس القارات للأندية 2025.

ويحتضن ملعب الإنماء مساء غد الثلاثاء الموقعة المرتقبة بين الأهلي “بطل آسيا” وبيراميدز “بطل إفريقيا” على كأس القارات الثلاث “إفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ”.

ومن المنتظر أن يظهر مدرج الأهلي بشكل خاص وغير مسبوق على مستوى مباريات “فيفا” وذلك على غرار المشهد الرائع الذي رسمته الجماهير الأهلاوية في الكلاسيكو أمام الهلال يوم الجمعة الماضي.

ويسعى الأهلي لكتابة التاريخ والظفر بالكأس التاريخية التي ستكون أول كأس عالمية يتوج بها فريق سعودي في التاريخ.