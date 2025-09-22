الرياضة

الدهامي والراجحي يتألقان في بطولة تطوان الدولية لقفز الحواجز

صحيفة البلادaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      22 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
سجّل فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز حضورًا مميزًا في بطولة تطوان الدولية بالمغرب (CSI4)، التي امتدت على مدى أربعة أيام ضمن منافسات الدوري العربي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026م.
وتوّج الفارس الأولمبي عبدالرحمن الراجحي بالمركز الثاني في شوط الجائزة الكبرى ارتفاع (155 سم) بعد أن قدّم جولتين نظيفتين من دون أخطاء بزمن (50.05 ثانية) على الجواد “Heartbeat”، فيما حقق أمس المركز الثالث في شوط (150 سم) على الجواد “Ventago” بجولتين خاليتين من الأخطاء بزمن (37.51 ثانية).
من جانبه، أحرز الفارس الأولمبي رمزي الدهامي المركز الأول في ثاني أيام البطولة بالشوط المؤهل للجائزة الكبرى ارتفاع (150 سم) على الجواد “Untouchable 32” بجولة نظيفة من الأخطاء وزمن (65.20 ثانية).
يذكر أن بطولة تطوان الدولية تُعد الجولة الافتتاحية للدوري العربي لهذا الموسم، حيث يحرص فرسان المنتخب السعودي على المشاركة وحصد النقاط في مختلف الجولات التي تُقام في عدد من الدول العربية والخليجية لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026م.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

