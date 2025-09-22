الخليج يقسو على الطائي ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)
حقق الخليج فوزًا عريضًا على حساب مضيفه الطائي بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك للموسم الجاري 2025-2026.
سجل للخليج كل من يوغوس ماسوارس في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء لينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء الدمام بهذا الهدف.
وستجرى في الثالثة من عصر الخميس المقبل قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس الملك.
#البلاد | #عزنا_بطبعنا | #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
هدف #جورجيوس_ماسوراس على الطائي.#الطائي 0 × 1 #الخليجpic.twitter.com/tJ2zzbkzZS #صحيفة_البلاد | #نادي_الطائي | #نادي_الخليج | #الطائي_الخليج | #أغلى_الكؤوس@KingCupSA | @Khaleejclub | @tai1381 | @mosgovsa https://t.co/qiS8tK9HKG
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 22, 2025
#البلاد | #عزنا_بطبعنا | #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
هدف #مراد_هوساوي الثاني على الطائي.#الطائي 0 × 2 #الخليجpic.twitter.com/xO7lZDpbUx #صحيفة_البلاد | #نادي_الطائي | #نادي_الخليج | #الطائي_الخليج | #أغلى_الكؤوس@KingCupSA | @Khaleejclub | @tai1381 | @mosgovsa https://t.co/Rpv9QciLhY
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 22, 2025
#البلاد | #عزنا_بطبعنا | #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
هدف #مراد_هوساوي الثاني على الطائي.#الطائي 0 × 2 #الخليجpic.twitter.com/xO7lZDpbUx #صحيفة_البلاد | #نادي_الطائي | #نادي_الخليج | #الطائي_الخليج | #أغلى_الكؤوس@KingCupSA | @Khaleejclub | @tai1381 | @mosgovsa https://t.co/Rpv9QciLhY
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 22, 2025
#البلاد | #عزنا_بطبعنا | #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
الهدف العكسي الثالث للخليج.#الطائي 0 × 3 #الخليجpic.twitter.com/alCAQT1beg #صحيفة_البلاد | #نادي_الطائي | #نادي_الخليج | #الطائي_الخليج | #أغلى_الكؤوس@KingCupSA | @Khaleejclub | @tai1381 | @mosgovsa https://t.co/yv4hlTXmB7
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 22, 2025
#البلاد | #عزنا_بطبعنا | #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
هدف الرابع للخليج عن طريق #فرنانديز.#الطائي 0 × 4 #الخليجpic.twitter.com/biPMuEoFhl #صحيفة_البلاد | #نادي_الطائي | #نادي_الخليج | #الطائي_الخليج | #أغلى_الكؤوس@KingCupSA | @Khaleejclub | @tai1381 | @mosgovsa https://t.co/rQ9yatcPrD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 22, 2025
#البلاد | #عزنا_بطبعنا | #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
هدف الخليج الخامس من #فرنانديز .#الطائي 0 × 5 #الخليجpic.twitter.com/2IibJC2shr #صحيفة_البلاد | #نادي_الطائي | #نادي_الخليج | #الطائي_الخليج | #أغلى_الكؤوس@KingCupSA | @Khaleejclub | @tai1381 | @mosgovsa https://t.co/D3U4vROTun
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 22, 2025