الخليج يقسو على الطائي ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)

حقق الخليج فوزًا عريضًا على حساب مضيفه الطائي بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك للموسم الجاري 2025-2026.

سجل للخليج كل من يوغوس ماسوارس في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء لينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء الدمام بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف الخليج أربعة أهداف أخرى، حملت توقيع كل من مراد آل هوساوي، ونواف القميري “بالخطأ في مرماه”، وباولو فيرنانديز “هدفين”، في الدقائق 53 و 57 و 67 و 79.

وستجرى في الثالثة من عصر الخميس المقبل قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس الملك.