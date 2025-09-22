الخلود يعبر البكيرية ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)
تمكن فريق الخلود من تخطي عقبة مضيفه البكيرية في لقاء دور الـ 32 لمسابقة كأس الملك للموسم الجاري، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف.
وتأهل الخلود إلى ثمن نهائي كأس الملك للموسم 2025-2026 بعد اجتياز عقبة البكيرية في الدور الأول.
وستقام قرعة ثمن نهائي كأس الملك في الثالثة من عصر الخميس المقبل.
