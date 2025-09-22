الجنادرية تستضيف الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية تويوتا درفت و أوتوكروس نهاية الأسبوع

تتجه أنظار عشاق رياضة المحركات نهاية هذا الأسبوع إلى مواقف الجنادرية؛ حيث تنطلق منافسات الجولة الافتتاحية من بطولتي الدرفت والأوتوكروس، ضمن روزنامة بطولة السعودية تويوتا 2025م، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بدعم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.

تشهد هذه الجولة مشاركة نخبة من أبرز السائقين على مستوى المملكة والمنطقة، وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتطوير قاعدة رياضة المحركات، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لممارستها، كما تعد البطولة منصة فعالة لتمكين المواهب السعودية الشابة، عبر إتاحة فرص احترافية للمشاركة في بيئة تنافسية متكاملة تستوفي أعلى المعايير الدولية، ستنطلق مجريات الجولة بمرحلة التسجيل والتدقيق الإداري، يليها إجراء الفحص الفني للمركبات المشاركة، على أن تُختتم بالاجتماع التوجيهي الذي سيجمع السائقين بمدير السباق لمراجعة التعليمات التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة.

تقام منافسات الدرافت على مدار ثلاث جولات، حيث يظهر فيها السائقون أعلى مستويات المهارة في التحكم بالسيارة والانجراف عبر مسارات تم تصميمها خصيصًا لتوفير بيئة تنافسية مثالية، وييتم تقييم أداء المتسابقين وفق معايير دقيقة تشمل دقة الانجراف، ومستوى التحكم، والسرعة، والأسلوب العام.

وتقام منافسات الأوتوكروس أيضاً، على مدار ثلاث جولات، تركز بشكل أساسي على إبراز مهارة السائق ودقته في القيادة، حيث يخوض المشاركون التحدي بشكل فردي على مسار محدد وممهد تم تجهيزه باستخدام الأقماع المرورية، ويمتاز بتصميم ضيق ودقيق يتطلب أعلى درجات التركيز والتحكم.

شهدت المملكة انطلاق النسخة الأولى من بطولة السعودية تويوتا عام 2019، ومنذ ذلك الحين رسّخت البطولة مكانتها كأحد أبرز أحداث رياضة المحركات في المنطقة، وتتضمن البطولة العديد من السباقات والفعاليات مثل: الراليات، كسر الزمن، صعود الهضبة، الدراق، والكارتينج، والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى الأوتوكروس والدرفت.