السياسة

البديوي: اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون يهدف إلى تنسيق الجهود تجاه القضايا الإقليمية والدولية

صحيفة البلادaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      22 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
واس (نيويورك)
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 80؛ يهدف لتنسيق جهود دول المجلس تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية خلال انعقاد أعمال الاجتماعات.
جاء هذا التصريح بعد انتهاء أعمال الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، برئاسة معالي وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا, وحضور أصحاب السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، أمس، في مقر المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وأوضح أنه تم بحث الاجتماعات الوزارية الخليجية المشتركة، وتبادل وجهات النظر بشأن المواضيع المتعلقة بالعلاقات الإستراتيجية والحوار بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى استعراض المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *