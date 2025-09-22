البديوي: اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون يهدف إلى تنسيق الجهود تجاه القضايا الإقليمية والدولية

واس (نيويورك)
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 80؛ يهدف لتنسيق جهود دول المجلس تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية خلال انعقاد أعمال الاجتماعات.
جاء هذا التصريح بعد انتهاء أعمال الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، برئاسة معالي وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا, وحضور أصحاب السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، أمس، في مقر المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وأوضح أنه تم بحث الاجتماعات الوزارية الخليجية المشتركة، وتبادل وجهات النظر بشأن المواضيع المتعلقة بالعلاقات الإستراتيجية والحوار بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى استعراض المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.