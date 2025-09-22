إعلان موسم سباقات الخيل في الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

أعلن نادي سباقات الخيل عن بداية موسم سباقات الرياض2025 – 2026 المزمع إقامته يوم 16 أكتوبر 2025م في العاصمة الرياض. ويُعد موسم سباقات الرياض من أكبر الأحداث السباقية في المنطقة ويحظى باهتمام دولي كبير.

وقد تضمن الإعلان تحديد موعد انطلاقة موسم سباقات الرياض، وكذلك الحدث الأغنى عالمياً كأس السعودية 2026 في نسخته السابعة، حيث ستقام منافستهما في الرياض بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، إلى جانب المؤتمر الآسيوي لسباقات الخيل.

ويشهد الموسم السباقي الجديد تحديثات عديدة وإضافات مميزة في سباقات الموسم؛ حيث أوضح صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أن سباقات الخيل في المملكة تحظى باهتمام كبير ومتابعة من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وقال سموه بهذه المناسبة:

“يسعدني أصالةً عن نفسي ونيابةً عن الوسط الفروسي، أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام مولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الدعم المتواصل غير المحدود لسباقات الخيل من جميع الأصعدة، والاهتمام بارتقاء وتبوؤ اسم المملكة العربية السعودية مكانة عالية بين نظرائها عالمياً في مجال سباقات الخيل، أسوةً بجميع مناشط ورياضات هذا الوطن. ولا يخفى على الجميع ما لهذا الاهتمام والمتابعة من تأثير كبير في تعزيز خططنا الاستراتيجية نحو الوصول إلى دول المجموعة الأولى لسباقات الخيل.”

وعن أبرز ملامح البرنامج السباقي الجديد أضاف سموه:

“دور نادي سباقات الخيل لا يقتصر على إقامة السباقات وتنظيمها فحسب، بل سنستضيف هذا العام، بالتزامن مع أحداث كأس السعودية 2026، المؤتمر الآسيوي لسباقات الخيل، والذي يستقطب أبرز قيادات سباقات الخيل في آسيا والدول الكبرى من مختلف القارات.”

وبالعودة لبرنامج سباقات الموسم، تحدث سموه قائلاً:

“تم بناء وتخطيط البرنامج وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، لمواصلة الارتقاء بالمستوى التنافسي التصاعدي الذي رسمناه في خطتنا نحو تجويد نوعية الخيل والسلالات للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة، سواء عبر المسافات أو الأعمار، وصولاً إلى درجات الخيل ودرجات الكؤوس وفق المراحل العمرية للخيل، لتكون في النهاية منظومة متكاملة ذات مخرجات متميزة محلياً وإقليمياً.” انتهى

معالم برنامج سباقات الرياض 2025 – 2026:

سيشهد موسم الرياض الذي سينطلق في 16 أكتوبر2025م ويستمر حتى 14 فبراير2026م، عدة بطولات فئوية كبرى، إذ ستُقام كؤوس خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للإنتاج المحلي والشوط المفتوح المؤهل لكأس السعودية 2026 يوم والمتوقع إقامتها يوم 17 يناير2026م، وكأسا ولي العهد – حفظه الله – والمتوقع إقامتهما في الخامس من ديسمبر المقبل، وأيضا سيُقام مهرجان كؤوس الملوك والأمراء يومي الجمعة والسبت 26 – 27 ديسمبر 2025م، وأيضاً النسخة الثانية من مهرجان مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإنسانية للعام الثاني على التوالي يوم 16 يناير2026م، ومواصلةً لدعم سباقات الخيل المحلية، ستًقام كأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وكأس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر يوم 5 ديسمبر2025م.

بينما تنتقل للمرة الأولى سباقات دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز للخيل المنتجة محلياً من ميدان الملك خالد بالطائف لتُقام في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض يوم 31 أكتوبر2025م، والمخصصة لأمهار ومهرات السنتين.

كل ذلك ضمن 50 حفلاً سباقياً للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة، تختتم فعالياته بالحدث الأغنى عالمياً كأس السعودية يومي 13 – 14 فبراير2026م، ليسدل الستار معلناً نهاية السباقات بأضخم تظاهرة سباقية ثقافية عالمية.