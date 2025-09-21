ماكرون: نعمل معاً من أجل تحقيق السلام.. ولي العهد والرئيس الفرنسي يناقشان نتائج «حل الدولتين»

البلاد (نيويورك)

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي تلقاه أمس (السبت)، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نتائج المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، وتنفيذ حل الدولتين، الذي تترأسه السعودية مع فرنسا.

وجرى خلال الاتصال التنسيق حيال استئناف المؤتمر على مستوى القمة غدًا، في إطار دعم الجهود لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما نوه الجانبان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك، الصادر عن المؤتمر، والتصويت عليه بأغلبية كبرى. وتم خلال الاتصال الإشارة إلى العدد المتزايد من الدول، التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ما يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدمًا نحو مستقبل يعمه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن اعتماد إعلان نيويورك لحل الدولتين كان نقطة تحول في مسار السلام، مؤكدًا أن مؤتمر حل الدولتين، الذي سترأسه السعودية وفرنسا خطوة لحشد الدعم الدولي. وقال في تغريدة على منصة “إكس”:” تحدثت مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لقد شكل اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين نقطة تحول في رسم طريق نحو السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط. يجب أن تتيح لنا المؤتمر حول حل الدولتين، الذي سنترأسه معًا في نيويورك الاثنين، اتخاذ خطوة جديدة في تعبئة المجتمع الدولي. شعبان، ودولتان.. سلام وأمن للجميع”. وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أن عشر دول غربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها”تاريخية” على طريق دعم حل الدولتين.